Чаплыгин, Липецкая область, , 17:18 — REGNUM В Липецкой области 16-летний подросток получил ожоги 70% тела из-за удара током на крыше поезда сообщил портал LipetskMedia.

В городе Чаплыгине 4 сентября подросток на железнодорожной станции залез на крышу вагона и прикоснулся к находящимся под напряжением проводам и загорелся.

Пострадавший находится в областной детской больнице в реанимации. Из-за сильных повреждений медикам пришлось ввести его в состояние комы. В подробностях произошедшего разбирается полиция.