Цхинвал, , 17:05 — REGNUM Кехвский оросительный канал перекрыт из-за произошедшей на одном из участков канала аварии. Устранить неполадки планируют в течение двух недель. Об этом в интервью «Рес» сообщил заместитель министра сельского хозяйства Южной Осетии Эдуард Джиоев.

Канал эксплуатируется несколько десятков лет. В районе микрорайона «БАМ» на одном из участков в бетонной чаше канала образовались большие трещины, вода стала просачиваться наружу. «Чтобы она не залила территории жилых районов, нами было принято решение о его перекрытии. Трещины заполняют бетоном, и потом эти места покроют специальным раствором», — рассказал Джиоев.

Общая протяженность магистральной линии канала и ее ответвлений составляет 26 километров. Вода в канал поступает из Кехвского гидротехнического сооружения, расположенного на реке Большая Лиахва.

20 августа ИА REGNUM сообщало, что к концу года будет завершено строительство водовода Ванат-Цхинвал, что позволит решить проблему нехватки питьевой воды в столице Южной Осетии.

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