Саратов, , 16:59 — REGNUM В результате ЧП с вертолётом Ми-8 в Саратовской области никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, все члены экипажа смогли безопасно покинуть машину. Пассажиров на борту вертолёта не было. Сколько всего человек находилось в вертолёте, не уточняестя.

Напомним, инцидент с вертолётом Ми-8 произошёл сегодня недалеко от посёлка Сокол в Саратовской области.

В Минобороны ранее сообщили, что при совершении разгона по взлётно-посадочной полосе произошло опрокидывание вертолёта. По предварительным данным, причиной аварии стало разрушение одной из стоек шасси.

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