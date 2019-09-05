Судак, Крым, , 16:58 — REGNUM Спасатели задействуют беспилотную авиацию для поисков пропавшей пассажирки прогулочного катера, который затонул возле мыса Меганом под Судаком в Крыму. Об этом ИА REGNUM 5 сентября сообщили в управлении МЧС по РК.

«Поиски продолжаются, в операции участвуют 47 человек и 16 единиц техники. Также будет задействована беспилотная авиация МЧС», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 200 метрах от берега под Судаком перевернуло волной прогулочный катер с пассажирами, 13 из 14 человек сразу удалось спасти.

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