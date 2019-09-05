Владивосток, , 16:35 — REGNUM Сотрудники федерального ядерного центра, пострадавшие во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах, сообщает ТАСС.

«Конечно, следим (за состоянием пострадавших — ред.). По нашей информации, пострадавшие в ходе ЧП в Архангельской области сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ идут на поправку», — цитирует Никитина издание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте недалеко от села Нёнокса произошёл взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Трое сотрудников ядерного центра были госпитализрованы.

По данным Минобороны, военные проводили работы по инженерно-техническому сопровождению изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.