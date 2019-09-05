Тула, , 16:22 — REGNUM 55 дел об административных правонарушениях после футбольного матча «Арсенал» — ЦСКА рассмотрел Центральный районный суд Тулы, сообщила Тульская служба новостей 5 сентября.

Сотрудники полиции направили в суд материалы по статьям КоАП «Передвижение в общественном месте, если массовое одновременное передвижение граждан в общественных местах повлекло нарушение общественного порядка», «Мелкое хулиганство» и «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния)».

По результатам рассмотрения протоколов по 20 случаям суд назначил виновным лица арест от трех до пяти суток, по 33-м — штрафы от 1000 до 20 000 рублей. Двум фанатам назначены обязательные работы от 40 до 90 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, игра между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА состоялась 1 сентября. В этот день фанаты московского клуба перекрыли движение транспорта на улице Первомайской.