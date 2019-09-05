Сыктывкар, , 16:15 — REGNUM Тело утонувшего месяц назад трехлетнего мальчика, продолжают искать в Коми. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Усть-Куломского района, специалисты СПАС Коми снова выехали в район ЧП, поисковые работы будут вести с привлечением катера КС-100.

Трагедия произошла 6 августа. Трехлетний мальчик упал с понтонной переправы в реку. 12-летний брат прыгнул спасать его, но оба утонули. Тело старшего из братьев удалось обнаружить только спустя неделю. В поисках младшего были задействованы полсотни людей. Однако ни водолазные работы, ни обследование береговой линии результатов не дали.