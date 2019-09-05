Судак, Крым, 5 сентября 2019, 16:15 — REGNUM Прогулочный катер, затонувший с пассажирами в Чёрном море под Судаком, перевернулся во время шторма. Об этом ИА REGNUM 5 сентября сообщили в МЧС Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, спасатели продолжают поиски одного пассажира. По данным МЧС, найденные в море люди не нуждались в медицинской помощи.
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