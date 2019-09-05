Сергиев Посад, Московская область, , 16:13 — REGNUM В Сергиево-Посадском районе Московской области обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут находиться рабочие, сообщили 5 сентября в экстренных службах региона.

Происшествие произошло в поселке Новая Шурма при разборке пятиэтажного здания бывшего детского лагеря.

«Под завалами могут находиться от трех до четырех рабочих», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

В настоящее время ведется поиск людей под завалами, на месте работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Новосибирске обрушился хозяйственный корпус административного здания, в котором проводились работы по реконструкции. В момент обрушения в здании находились 12 работников подрядной строительной организации, трое из них погибли.

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