Судак, Крым, , 16:12 — REGNUM Найденные в море пассажиры затонувшего под Судаком в Крыму прогулочного катера, не нуждались в медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM 5 сентября сообщили в МЧС Крыма.

«Все, кто спасён, в медицинской помощи не нуждались, никого не госпитализировали. Но пострадавшие нуждаются в психологической помощи, им предоставят психолога», — подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, спасатели продолжают поиски одного пассажира.

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