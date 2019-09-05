Задонск, Липецкая область, , 16:07 — REGNUM В городе Задонске Липецкой области в столовой средней школы №2 обнаружили червей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры по итогам совместной проверки с управлением Роспотребнадзора.

Пожаловалась на школьное питание жительница Задонска. В тот же день учебное заведение с проверкой посетили специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Информация, которую получило надзорное ведомство, подтвердилась. В рисе, предназначенном для питания школьников, нашли червей.

Продукты для школьного питания в школу по муниципальному контракту поставляет липецкая фирма. Сейчас прокуроры проверяют поставщика и обещают после окончания проверки принять меры.