Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В столице Чувашии в результате пожара, который произошёл на территории НПО «Экология», ранены два человека. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи.

Возгорание произошло сегодня, 5 сентября. Информация спасателям поступила в 11:41. Пожар произошёл на территории производственной базы «НПО Экология», расположенной по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По данным спасателей, «огонь охватил две ёмкости с мазутом».

По данным медицинского учреждения, на пульт скорой помощи вызов о пожаре поступил в 12:17, а первая бригада прибыла на месте через девять минут. В результате 21-летний пострадавший получил медицинскую помощь на месте, 20-летнего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По данным МЧС Чувашии, с начала года зарегистрировано 1164 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 622), в результате которых погибли 51 человек (за аналогичный период прошлого года — 46). Травмы получил 61 человек. Предварительный материальный ущерб превысил 53 млн рублей.