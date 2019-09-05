Тутаев, Ярославская область, , 16:03 — REGNUM Для школы в поселке Константиновский Ярославской области, где в ночь с 3 на 4 сентября произошел пожар, будет закуплено новое холодильное оборудование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Школа в поселке Константиновский Remontnik.ru

Из-за пожара на кухне приготовление еды временно невозможно, сейчас питание для школьников возят из других школ района.

«Мы выделили средства из резервного фонда для приобретения новых холодильников. Причина пожара, скорее всего, в самом оборудовании. Перед первым сентября был обследован каждый сантиметр электропроводки, так как два года назад произошло возгорание в электрощите. К счастью, пожарная сигнализация сработала, пожар был ликвидирован быстро, большого ущерба удалось избежать», — сообщил Дмитрий Юнусов.

В результате пожара пострадало помещение, в котором стояли холодильники. Там будет сделан ремонт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области в школе произошел пожар