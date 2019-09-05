Ташкент, , 15:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике процесс подготовки к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщили в пресс-службе главы государства.

4 сентября под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития физической культуры и спорта. Мирзиёев отметил, что некоторые хокимияты (местные администрации), а также спортивные федерации уделяют недостаточное внимание созданию условий для спортсменов.

Глава государства затронул также вопрос широкого вовлечения населения в массовый спорт. Однако в республике не создано благоприятных условий для занятий физической культурой, отметили участники совещания. В частности, более 2 тыс. школ не имеют спортивного зала.

Напомним, в конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым ликвидируется фонд развития физической культуры и спорта. Теперь строительством и ремонтом спортивных объектов будет заниматься министерство финансов.

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