Село Байкалово, Свердловская область, , 16:02 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении бывшего лесничего Куминовского участка «Байкаловского лесничества», обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Взятка (сс) sajinka2

Бывший лесничий приговорён к трём годам лишения свободы в колонии, а также на четыре года ограничен в праве занимать руководящие должности на госслужбе.

В ходе следствия установлено, что, будучи лесничим, подсудимый получил взятку в размере 20 тыс. рублей за то, что не препятствовал незаконной вырубке леса, и дабы скрыть факт вырубки составил фиктивный акт осмотра.