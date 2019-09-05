Кабул, , 15:59 — REGNUM Двое военнослужащих из Румынии и США погибли в результате взрыва в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба командования операции «Решительная поддержка», которую проводит в стране военный блок НАТО.

Солдаты НАТО в Афганистане

Сообщается, что военнослужащие погибли «при боевых действиях» в афганском Кабуле. Подробности не уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кабуле, в районе, где располагается ряд административных зданий, в частности, штаб-квартира НАТО и посольство США, прогремел взрыв. По данным МВД Афганистана, взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой.

В результате взрыва погибли, как минимум, восемь человек, пострадали более 30. Предполагается, что целью террористов был КПП управления национальной безопасности республики.

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