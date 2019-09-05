Донецк, 5 сентября 2019, 15:45 — REGNUM В столице ДНР у кинотеатра «Донецк» сработало взрывное устройство, сообщило 5 сентября «Донецкое агентство новостей».
В агентстве отметили, что неподалёку от места взрыва находится школа и детский сад. Взрыв произошёл во время перемены, учителя тут же завели детей в здание.
В данный момент на месте происшествия работают около 30 сотрудников экстренных служб. Прилегающую территорию проверяют сапёры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле шахты имени Скочинского на окраине Донецка в результате взрыва неустановленного устройства погиб рабочий.
Читайте также: В ДНР возле шахты прогремел взрыв