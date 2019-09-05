Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Екатеринбурге удовлетворена апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда, который вернул дело об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК) на доследование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что постановление суда обжаловала сторона потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение кровли в одном из цехов ЗиКа произошло 9 ноября 2016 года. В результате на месте погибли четыре рабочих и ещё 14 человек получили травмы различной степени тяжести. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении тяжкого вреда повлекшего смерть по неосторожности.

В итоге на скамье подсудимых оказались четверо граждан. Во время судебного следствия адвокат одного из обвиняемых ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру, дабы в ходе предварительного расследования был установлен полный круг потенциальных обвиняемых.