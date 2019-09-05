Судак, Крым, 5 сентября 2019, 15:33 — REGNUM В районе курортного города Судак в Крыму затонул в море прогулочный катер «Камелот», одного из пассажиров до сих пор не могут найти. Об этом 5 сентября журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.
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