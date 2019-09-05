Сент-Луис, США, , 16:12 — REGNUM Офицер полиции в городе Сент-Луис (штат Миссури, США) застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков, когда мужчина пытался достать пистолет из кармана. Об этом, как передает агентство Associated Press, рассказал начальник полиции Джон Хейден.

По его словам, рано утром 5 сентября сотрудники полиции подошли к мужчине, находившемуся в припаркованном автомобиле.

Хейден уточнил, что стражи порядка заметили у мужчины на коленях подозрительный сверток и попытались задержать его.

По его словам, мужчина оказал сопротивление, поэтому сотрудники полиции были вынуждены применить оружие.

Личность погибшего пока не установлена.