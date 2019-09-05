Судак, Крым, , 15:32 — REGNUM В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.

Известно, что на борту судна находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа.

«Из них 13 человек было спасено», — уточнил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Глава МЧС добавил, что катер находился на расстоянии около 200 метров от береговой линии. В настоящее время спасатели ведут поиски одного из пассажиров.

Причины произошедшего устанавливаются.

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