Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:44 — REGNUM Министерство природных ресурсов и туризма Танзании при поддержке правительственных отрядов по борьбе с браконьерством изъяло 338 бивней общей стоимостью 4,4 миллиардов танзанийских шиллингов (около 1,9 миллионов долларов с США). Об этом сообщает газета Mwananchi.

Слоновые бивни были изъяты 3 сентября в районе Чаманзи Саку в Дар-эс-Саламе. Груз был зарыт под домом, в котором проживал подозреваемый в многочисленных преступлениях Хассан Шабан, известный как Ньони, вместе со своими сообщниками. Они все были немедленно задержаны полицией.

По словам министра природных ресурсов и туризма Хамиса Кигвангаллы, Ньони находился в розыске с 2016 года. Его подозревают в браконьерстве слоновых бивней в различных районах Танзании и Мозамбика.

«Сначала он занимался добычей бивней, а затем он в течение четырех лет безуспешно искал рынок сбыта, в результате из «покупателей» остались только мы», — добавил Кигвангалла.

Он отметил, что для того, чтобы получить 338 бивней браконьеру понадобилось убить как минимум 117 слонов. Среди обнаруженного груза также были два зуба бегемота.

Кигвангалла заявил, что в браконьерстве были замешаны также некоторые чиновники. Они также были задержаны.