Берёзовский, Свердловская область, , 15:18 — REGNUM В Берёзовском двое местных жителей признаны виновными в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Берёзовский городской суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Один подсудимый отправится туда на три года, второй — на два года и восемь месяцев. Приговор может быть обжалован.

В ходе следствия установлено, что подсудимые в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года открыли стрельбу по кафе в Берёзовском из холостого автомата «Калашникова», причём огонь сопровождался свето-шумовым эффектами, которые имитируют стрельбу из боевого оружия. После того как ми сделал замечание прохожий, они избили его и покинули место происшествия. Однако в туже ночь они повторили стрельбу уже у другого кафе.