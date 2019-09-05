Эркеленц, , 15:09 — REGNUM В Германии осужден специалист по нетрадиционной медицине, пытавшийся воспользоваться беспомощным состоянием введенной в гипноз пациентки, передает канал n-tv.

Как следует из обвинительного акта, 62-летний лекарь из земли Северный Рейн — Вестфалия пытался склонить пациентку к интиму. Он ввел женщину в состояние сна и внушал ей, что они оба являются всемирно известными порнозвездами, которые должны подготовиться к съемкам нового фильма. Мужчину приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы условно.

Пациентка заподозрила неладное, когда ей начали сниться кошмары с таким сюжетом. В сентябре 2017 года она сделала тайную аудиозапись сеанса гипноза и предъявила его полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября были вынесены приговоры главным фигурантам громкого дела о банде педофилов в вестфальском Люгде. От их действий пострадали десятки детей.

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