Самара, , 15:02 — REGNUM 127 самовольных подключений к централизованной системе водоснабжения выявлено за восемь месяцев 2019 года сотрудниками коммунального предприятия в Самаре. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Рейды по частному сектору с целью проверки законности подключения к водопроводным сетям вот уже несколько лет проводят сотрудники компании. В конец августа, в ходе очередной проверки было выявлено семь незаконных подключений. За это правонарушители должны будут заплатить в общей сумме порядка 500 тыс. рублей.

Всего же с января 2019 года было выявлено 127 самовольных подключений, за что начислено 5 млн рублей.