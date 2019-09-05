Каир, , 15:16 — REGNUM 25-летний Абдулла Мурси, младший сын бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, умер 5 сентября от сердечного приступа. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в больнице аль-Вахат в Каире.

Абдулла Мурси ехал на своей машине с другом в Каир, когда внезапно почувствовал слабость. Скорая помощь доставила его в больницу аль-Вахат в Каире, где медики констатировали смерть.

Абдулла был приговорен к году тюрьмы в 2014 году за хранение наркотиков. В 2018 году он был задержан за распространение ложных сведений и принадлежность к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Его отец, президент Египта с 2012 по 2013 год, Мухаммед Мурси, умер в здании суда в Каире в июне, также от сердечного приступа.