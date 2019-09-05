Сочи, Краснодарский край, , 14:44 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи 6−7 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

Резкое ухудшение погоды на территории города-курорта ожидается в ночь с 5 на 6 сентября. По информации управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, прогнозируются ливни в сопровождении гроз, с градом, при шквалистом ветре до 20−22 метров в секунду. Не исключён подъем воды в реках, в горах — риск схода селей, над морем могут образовываться смерчи.

Неблагоприятные погодные условия сохраняться в течение 6−7 сентября. На этот период жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.