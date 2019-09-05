Уфа, , 14:58 — REGNUM Судебные приставы в Уфе наказали две компании по выдаче микрозаймов, которые требовали возвратить просроченную задолженность с нарушением законодательства. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба УФССП Башкирии.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверку деятельности ООО МКК «Лига денег» и ООО «Лайм Займ» приставы начали после обращения к ним двух жителей Уфы.

В ходе проверки, сотрудники надзорного ведомства установили, что компании, требуя с заявителей просроченную задолженность, осуществляли свою деятельность с нарушением законодательства.

ООО МКК «Лига денег» отправляла должнику уведомления почтой, а ООО «Лайм-Займ» требовало погасить задолженность, отправляя смс-уведомления.

«И в первом, и во втором случае, содержание уведомлений не соответствовали требованиям Федерального закона №230», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате, компании по предоставлению микрозаймов привлечены к административной ответственности. На них наложены штрафы по 20 тыс рублей.