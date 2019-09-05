Чита, , 14:33 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура обнародовала итоги проверок 35 туристических баз, расположенных на территории Ивано-Арахлейской системы озер (Забайкальский край) и повсеместно выявила ведение бизнеса грубо нарушающее экологические правила.

Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте этого надзорного ведомства, предприниматели допускали негерметичность выгребных ям, хранение мусора на незащищенном почвенном покрове, сбросы отходов из бань, душевых на землю, использование воды из скважин для хозяйственно-бытовых нужд в отсутствие лицензии и другие нарушения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Всего было вскрыто около 200 нарушений природоохранного законодательства и возбуждено 29 дел об административных правонарушениях.

Напомним, Ивано-Арахлеейские озёра находится на высоте 945—965 метровнад уровнем моря вкотловине междуОсиновым иЯблоновым хребтами к западу отЧиты. Комплекс состоит из шести крупных озёр (Арахлей, Шакшинское, Иргень, Иван, Тасей, Большой Ундугун) и примерно 20 мелкихводоёмов площадью менее 1 км². Все озёра являются центром охраняемой территории Ивано-Арахлейскогозаказника.