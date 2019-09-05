Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону семь пожарных расчётов боролись с огнём. Пламя вспыхнуло на территории лакокрасочного цеха. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 5 сентября.

Сообщение о возгорании на улице Страны Советов поступило на пульт дежурного в 12:08 (время московское). Спустя 20 минут пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На месте работали 30 человек и семь единиц специальной техники. В 13:23 было объявлено о полной ликвидации пожара.