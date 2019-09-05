Берёзовский, Свердловская область, , 14:22 — REGNUM В Свердловской области родители двух подростков, осуждённых за убийство инвалида в Берёзовском, намерены обжаловать решение суда в кассационном порядке. По их мнению, в ходе уголовного расследования и судебного следствия не были учтены все обстоятельства дела.

Как сообщает информационный портал Е1, по мнению родителей двоих подростков, их детям должны были квалифицировать иную статью уголовного кодекса, сообразно степени их причастности. Взрослые считают, что в убийстве виновен только один фигурант, а их дети должны были быть привлечены за нанесение телесных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области трое участвовавших в жестокой расправе над 20-летним инвалидом подростков были осуждены за убийство и приговорены к лишению свободы от восьми до девяти лет. Ещё один фигурант дела — 13-летняя девочка избежала уголовной ответственности по возрасту и была отправлена на обучение в специализированное учреждение.

Напомним, что убийство инвалида в Берёзовском произошло 9 августа 2018 года и вызвало широкий общественный резонанс.

Отметим, что изначально уголовное дело было возбуждено по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Но затем дело было переквалифицировано, и подросткам предъявили обвинения в убийстве.