Лондон, , 14:32 — REGNUM Утечка 8000 литров концентрированного джина из цистерны стала причиной многочасового затора на автомагистрали М6 в северной части Англии. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба пожарно-спасательной службы графства Чешир.

ЧП произошло 4 вечером сентября в результате столкновения автоцистерны, перевозившей джин, с грузовиком. В цистерне содержалось 32 тысячи литров алкогольного напитка, из них на дорогу пролилось около восьми тысяч литров.

Участок дороги, на котором произошла авария, был полностью перекрыт. Спасатели, опасаясь воспламенения джина, заливали его пожарной пеной. Работы велись в течение всей ночи. Водители были вынуждены дожидаться открытия движения по автотрассе в течение нескольких часов. Из-за невозможности объезда аварийного участка в районе места происшествия образовалась многочасовая пробка.

Трассу открыли для проезда в 04:00 (06:00 мск) после девяти часов непрерывных работ по устранению последствий аварии. В настоящее время движение по автотрассе восстановлено полностью. В результате инцидента никто не пострадал.

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