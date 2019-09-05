Иркутск, , 14:14 — REGNUM Жителям Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения летом 2019 года, вновь не везёт с погодой. Сегодня, 5 сентября, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков предупредило об ухудшении погодных условий и заморозках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«6 сентября по области ожидаются ливневые дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 15 м/с. 6 сентября в западных и северных районах, 7−8 сентября местами по области ожидаются заморозки до -3 °С», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проливные дожди стали причиной мощнейшего наводнения в Приангарье, начавшегося с 26 июня 2019 года. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.