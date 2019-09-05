Хабаровск, , 14:13 — REGNUM В Хабаровском крае спасатели организовали доставку бензина жителям острова Большой Уссурийский, сообщает 5 сентября Общественное телевидение России.

Две недели назад, когда паводок вплотную подобрался к подстанции, отключили электричество. Жители вынуждены пользоваться генераторами, которые устанавливают на крышах домов.

Бензин для генераторов спасатели доставили на спецкатерах. Каждой семье подтопленного посёлка передали по 30 литров.

Валентин Кожевин, житель острова Большой Уссурийский «Люди генераторы включают, ведь электричества нету. Это большое дело, без этого просто не обойтись».

По данным МЧС, сейчас в Хабаровском крае в зоне паводка находятся больше 70 населенных пунктов. Самая напряженная ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Уровень воды там растёт на 10−15 сантиметров в сутки. В городе готовятся к подъёму Амура до 9 метров и укрепляют дамбы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за паводков остров частично ушёл под воду. Это создаёт серьёзные проблемы для спасателей и властей, которые вынуждены держать там мобильную бригаду и плавсредства. По версии губернатора края Сергея Фургала, там остаются люди, которым после наводнения 2013 года было предоставлено новое жильё, но они продолжают использовать участки и дома на острове как нелегальные дачи.

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