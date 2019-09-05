Хабаровск, 5 сентября 2019, 14:13 — REGNUM В Хабаровском крае спасатели организовали доставку бензина жителям острова Большой Уссурийский, сообщает 5 сентября Общественное телевидение России.
Две недели назад, когда паводок вплотную подобрался к подстанции, отключили электричество. Жители вынуждены пользоваться генераторами, которые устанавливают на крышах домов.
Бензин для генераторов спасатели доставили на спецкатерах. Каждой семье подтопленного посёлка передали по 30 литров.
По данным МЧС, сейчас в Хабаровском крае в зоне паводка находятся больше 70 населенных пунктов. Самая напряженная ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Уровень воды там растёт на 10−15 сантиметров в сутки. В городе готовятся к подъёму Амура до 9 метров и укрепляют дамбы.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за паводков остров частично ушёл под воду. Это создаёт серьёзные проблемы для спасателей и властей, которые вынуждены держать там мобильную бригаду и плавсредства. По версии губернатора края Сергея Фургала, там остаются люди, которым после наводнения 2013 года было предоставлено новое жильё, но они продолжают использовать участки и дома на острове как нелегальные дачи.
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