Иваново, , 14:05 — REGNUM Около 300 кубометров леса уничтожили неизвестные на территории ОГКУ «Ивановское лесничество» в Ивановской области. Незаконные рубки были выявлены природоохранной прокуратурой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 5 сентября.

Неизвестные производили незаконные рубки на территории двух кварталов лесничества. Было вырублено около 300 кубометров деревьев — ели, сосны, берёзы. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, оценивается в семь миллионов рублей.

Следственный отдел полиции по материалам прокурорской проверки возбудил два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области был задержан местный житель, который вырубил на стройматериалы вековые дубы, высаженные известным ученым Василием Докучаевым.