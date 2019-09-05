Уфа, , 14:06 — REGNUM Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В полицию обратилась женщина-таксист. Она сообщила, что с ее банковской карты пропали более 3 тыс рублей.

Женщина пояснила, что везла 22-летнего клиента в такси. Во время поездки клиент попросил у водителя телефон позвонить. Женщина, ничего не подозревая, отдала ему свой аппарат.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался мобильным банком и перевел деньги на карту своей жены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.