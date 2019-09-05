Денпасар, Индонезия, , 13:52 — REGNUM Молодой российский архитектор предстал перед судом в окружном суде Денпасара на острове Бали за хранение гашиша, сообщает информационное агентство Antara.

«Обвиняемый незаконно посадил, содержал, владел, хранил или поставлял наркотики класса I», — заявил прокурор в четверг, 5 сентября.

Прокурор пояснил, что обвиняемый был арестован в гостевом доме, расположенном в районе Северная Кута на острове Бали. После ареста сотрудники полиции обыскали обвиняемого и обнаружили упаковку с гашишем весом 0,29 грамм. После допроса выяснилось, что подозреваемый приобрел наркотики в личных целях за 750 тыс. рупий (около $53).

Известно, что 29-летнему подозреваемому предъявили обвинения по двум статьям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии гражданину из России были предъявлены обвинения в контрабанде орангутана.

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