Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM Мужчина, забравшийся на рекламную вывеску на уровне третьего этажа, был спасён сотрудниками МЧС в Нижнем Новгороде. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно поступившей информации, мужчина забрался на рекламную вывеску, расположенную на уровне третьего этажа административного здания на улице Большая Покровская. Об этом в службу спасения сообщили неравнодушные очевидцы происшествия.

Подъехавшие на место инцидента пожарные и спасатели развернули специальную конструкцию «куб жизни», чтобы смягчить возможное падение человека с высоты восьми метров, и стали уговаривать мужчину спуститься на землю.

На уговоры и попытки снять мужчину с рекламной вывески сотрудники МЧС потратили около часа. Затем гражданин зацепился за автолестницу и стал на руках спускаться вниз, но сорвался.

По счастью, мужчина упал прямо на спасательную конструкцию и был передан медикам. В спасении человека принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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