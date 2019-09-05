Манила, , 14:02 — REGNUM Филиппинские власти задержали в аэропорту Манилы 4 сентября жительницу США Дженнифер Талбот по подозрению в попытке вывезти из страны 6-дневного ребенка, который был спрятан в наплечной сумке. Об этом 5 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Национального бюро расследований.

По данным сотрудников бюро, Талбот из Огайо смогла пройти через иммиграционный контроль в аэропорту Манилы, не сообщив о ребенке, но была задержана сотрудниками авиакомпании перед выходом на посадку.

Талбот предъявила правоохранителям аффидевит (поручительство), предположительно, от матери ребенка. Однако подпись матери в документе отсутствовала.

В настоящее время ведутся поиски родителей ребенка, которых подозревают в нарушении закона о «Защите прав ребенка».