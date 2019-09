Колумбия, США, , 13:37 — REGNUM В США в результате автомобильной аварии погиб один из самых успешных авторов хитов в стиле R'n'B — Лашон Дэниелс (LaShawn Daniels), передает канал n-tv.

Авария, унесшая жизнь 41-летнего продюсера и композитора, произошла в штате Южная Каролина. У него остались супруга и трое детей.

Лашон Дэниелс работал вместе с такими знаменитостями, как Уитни Хьюстон и Майкл Джексон, Бейонсе и Леди Гага. Среди самых известных композиций, к которым он приложил руку — песня Хьюстон It's Not Right (But It's Okay)» и песня Майкла Джексона «You Rock My World».