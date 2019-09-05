Волгоград, , 13:16 — REGNUM Деятельность организованной группы браконьеров была пресечена правоохранительными органами в Волгоградской области. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

По данным следствия, в течение длительного периода времени на территории Волгоградской и Астраханской областей действовала организованная преступная группа из 24 человек. Браконьеры промышляли незаконной добычей икры и рыб осетровых пород, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.

Как было предварительно установлено следствием, лидер группы занимался финансовыми и транспортными вопросами, а также предоставлял помещения для хранения незаконно добытой продукции. Остальные члены группы занимались добычей либо оптовой скупкой на чёрном рынке рыбы и икры, перевозкой продукции на автомобилях со встроенными спецтайниками и сбытом.

По месту жительства, регистрации и временного пребывания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты около 20 литров черной икры, более 80 туш рыб ценных осетровых пород, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей.

Кроме того, была изъята деловая переписка членов группы, свидетельствующая о преступном бизнесе, ущерб от которого предварительно оценивается в 10 млн рублей.

Следственными органами СКР по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, совершенных организованной группой. В настоящее время двое подозреваемых по данному делу были заключены под стражу, ещё трое помещены под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штрафе в размере 700 тысяч рублей, который был назначен охотникам в Якутии, убившим спящего медведя в берлоге.

Читайте ранее в этом сюжете: Охотникам, убившим медведя в берлоге, назначили штраф в 700 тыс. рублей