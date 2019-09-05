Курган, , 13:12 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет мужчина за контрабанду анаболических стероидов. Его задержали полицейские с поличным в отделении связи Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В ходе личного досмотра посылки, полученной 36-летним курганцем, было обнаружено несколько упаковок с запрещёнными в России анаболическими стероидами различных видов общей массой более 200 граммов.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…»).

Курганец заявил полицейским, что стероиды он выписал по интернету для личного потребления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.