Элиста, , 13:05 — REGNUM Пять жителей Республики Калмыкия подозреваются в незаконной организации азартных игр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия 5 сентября, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

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Как считает следствие, один из подозреваемых организовал на территории столицы Калмыкии игровой зал. Он установил электронные игровые аппараты и нанял (без заключения договора) четырёх женщин, которые работали операторами игрового оборудования.

Теперь организатору бизнеса и его помощникам грозит уголовная ответственность — санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы со штрафом.