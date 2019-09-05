Любопытное наблюдение по поводу «невозможности нормальной жизни на Байкале» и заявлений неких общественников о том, что жители острова Ольхон не могут зарегистрировать свои дома или получить в аренду земельные участки, поскольку живут на Байкальской природной территории, сделал иркутской учёный Виталий Рябцев. Из его публикации и фотографий следует, что он самолично известил правоохранительные органы, как на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море) появился новый забор с табличной «Частная территория. Вход запрещён».

Забор, установленный на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море) © Виталий Рябцев

Ольхонский район, Иркутская область, , 12:57 — REGNUM "Участок, примыкающий к берегу, вдруг стал «частной территорией». Под непрекращающиеся стоны о «байкальской правовой коллизии», которая не только не позволяет оформлять землю в аренду и застраивать, но и вообще делает «жизнь невозможной», «удушает турбизнес», «изгоняет местное население с родовых гнезд», — иронизирует Виталий Рябцев.

Заборы на Байкале © Виталий Рябцев

Он выразил уверенность, что большинство выстроенных (в «рыночный» период) на Малом Море объектов могут «похвастаться» серьезными нарушениями, и заявил, что не согласен с инициаторами установки бюста Путина в посёлке Хужир, заявляющими, что «мэры и депутаты муниципальных образований на Байкальской природной территории боятся принимать любые решения».

«В Ольхонском районе они не побоялись, вопреки законам, продать и передать в аренду многие тысячи гектаров уникальных природных территорий по берегам Малого Моря. Способствовали застройке этих территорий. В результате мы имеем сейчас столь высокий уровень загрязнения этого участка «Колодца Планеты», что по итогам анализов воду нельзя не только пить, но и купаться в ней!

Иркутский учёный Виталий Рябцев Береговая линия на южной окраине бухты Шида (Мухорский залив, юг байкальского пролива Малое Море) тоже обнесена забором © Виталий Рябцев Чего действительно они боятся, так это проверок законности тысяч и тысяч земельных сделок, совершенных благодаря им. Для чего ведется вся эта кампания по «решению байкальской правовой коллизии»? Прежде всего, чтобы узаконить распродажу бегов Малого Моря, избежать за неё ответственности Ну, а затем — распродать и сдать в аренду ту землю, до которой еще не успели «дотянуться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «пожиратели Байкала» активизировались после значительного сокращения водоохранной зоны Байкала (принятого под «шумок» кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня») и ряда других законодательных инициатив российского правительства.

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С 2019 года некие «общественники» стали активно проводить всевозможные собрания и акции, заявляя о притеснении местного населения ограничениями природного законодательства.

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