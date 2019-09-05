Волгоград, , 12:56 — REGNUM Бывший руководитель структурного подразделения филиала «Почты России» Дубовского почтамта Волгоградской области обвиняется в попытке присвоения почти 1,5 млн рублей. Женщина хотела с помощью казённых денег погасить свой кредит. За должностное преступление она пойдёт под суд, сообщили 5 сентября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в июне 2019 года женщина перевела деньги с расчётного счета почтамта на свой зарплатный счёт в одном из банковских учреждений. Служба безопасности заблокировала её действия после проведения части транзакций. Женщину обвиняют по статье о «Покушении на присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Городищенский районный суд Волгоградской области.