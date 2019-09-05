Самара, , 13:04 — REGNUM Более 1,6 млн рублей помогли вернуть жителю Самарской области сотрудники полиции. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Правосудие (cc) w100pebble

С заявлением о краже крупной денежной суммы в отделение полиции обратился 60-летний житель поселка «Культура» Самарской области.

Потерпевший сообщил полицейским, что из его частного дома пропали 1 615 000 рублей и 9 тысяч долларов США, которые он накопил на ремонт собственного жилья.

При осмотре помещения, полицейские установили, что двери и окна в доме не повреждены. Мужчина пояснил, что пропажу обнаружил после ссоры с его бывшей сожительницей, с которой они прожили более 5 лет.

В ходе допроса подозреваемой, женщина созналась в краже и сообщила, что часть денег уже потратила на собственные нужды.

«Денежные средства — 1 075 000 рублей и 9000 долларов США изъяты и возвращены законному владельцу», — сообщили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».