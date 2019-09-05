Львов, Украина, , 12:54 — REGNUM Во время задержания заключённых, сбежавших из Николаевской колонии Львовской области Украины, был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе нацполиции области.

«Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, подпадавших под ориентировку на осуждённых, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии», — сказано в сообщении.

Полицейский рассказал о подозрительных людях своим коллегам. Он подошёл к мужчинам с предложением пройти в отделение. Беглые заключённые оказали сопротивление, в результате полицейский получил тяжелое ранение в левую сторону груди. Его госпитализировали в стабильно тяжёлом состоянии.

Прибывшие на место полицейские задержали беглых заключённых, чей возраст составляет 20 и 26 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Чехии гражданин Украины нанёс ранения двум людям за отказ дать ему сигарету.

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