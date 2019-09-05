Махачкала, , 12:37 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 10:40 мск, на железнодорожном переезде около населённого пункта Новый Черкей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом №374 Тюмень — Махачкала.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за слишком близкого расстояния до автомобиля столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погибли два человека, ещё двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили о задержке из-за аварии поездов №374 Тюмень — Махачкала, № 86 Москва — Махачкала и № 392 Ростов — Баку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей во Владимирской области в результате наезда на них легкового автомобиля BMW.

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