Кабанск, , 12:29 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии утонули два человека — 51-летняя женщина и 42-летний мужчина, приходившиеся друг другу братом и сестрой. Трагедия произошла 31 августа на канале.

Как сообщает «Байкал-Daily», тела обнаружил пастух, после чего сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибыв на место, последние обнаружили на мосту канала сумку с личными вещами погибшей, пакеты с продуктами и остатки самогона.

Выяснилось, что накануне они были на поминках в день памяти их умершего деда. По словам дочери погибшей, в последний раз она разговаривала с матерью по телефону в 22:30 — та сообщила дочери, что они с братом выпивают на мосту.

«Причина смерти у обоих утопление, то есть механическая асфиксия, закрытие дыхательных путей водой. Телесных повреждений не обнаружено. Кровь утонувших направлена на судебно-химическое исследование на определение наличия алкоголя в крови, установления степени тяжести алкоголя в крови», — сообщили в СКР.

Отмечается, что глубина канала составляет чуть больше метра. Следователи полагают, что мужчине на мосту стало плохо и он упал в воду. Пытаясь спасти брата, утонула и женщина. В руке у неё был зажат телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Туве произошла трагедия — пытаясь пересечь реку на автомобиле УАЗ погибли 10 человек. В их числе 6 детей.

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