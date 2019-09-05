Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» задержали авиадебошира, который прилетел рейсом из Тель-Авива (Израиль).

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

В дежурную часть линейного отдела МВД России в «Пулково» поступило сообщение, что пьяный пассажир во время полета громко выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания членов экипажа.

У прибывшего борта сотрудники транспортной полиции задержали 48-летнего жителя Санкт-Петербурга.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, своими действиями мог причинить вред себе и окружающим», — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административном правонарушении по статьям КоАП «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Авиадебоширу грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток: решение примет суд.